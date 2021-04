Alta Floresta – Motociclista embriagado atinge ciclista na RO 135 na altura do KM 01

Nesta noite de domingo (18), um motociclista perdeu a vida em um grave acidente de trânsito após colidir frontalmente contra uma caminhonete, na RO-010, entre o município de Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste.

Conforme informações, o motociclista trafegava em uma motocicleta Honda NXR Bros, sentido Rolim de Moura a Novo Horizonte, pela Rodovia 010, mais precisamente entre as linhas 180 e 176, quando acabou ocorrendo à colisão com uma caminhonete Ford Ranger, que seguia no sentido oposto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe rapidamente foi ao local, vindo a constatar, que a vítima, identificada como João Vitor, que seguia na motocicleta, não apresentava mais sinais vitais.

O condutor da caminhonete e passageira não se feriram.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para controle do tráfego de veículos e resguardar o cenário do acidente até a chegada de uma equipe da Polícia Técnica para serem realizados os trabalhos periciais.

Fonte: Alerta Rolim