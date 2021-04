Manifestação da Deputada Jaqueline Cassol sobre situação da crise do leite Ro

O Governo de Rondônia celebra a aprovação de um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado (ALE) no valor de R$ 300 milhões que serão utilizados para financiar as ações do projeto “Tchau Poeira” que objetiva asfaltar, recuperar e sinalizar as vias públicas urbanas dos 52 municípios rondonienses. A proposta foi votada com eficiência pela Casa de Leis e aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais na noite desta terça-feira (13).

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, participou da sessão ordinária do Poder Legislativo e agradeceu aos parlamentares pela celeridade na aprovação da proposta. “O projeto vai proporcionar um salto de qualidade na mobilidade urbana, aumento da segurança no trânsito, além de beneficiar à saúde da população em virtude do asfaltamento de ruas, evitando doenças respiratórias causadas pela poeira. O projeto também prevê sinalização urbana”, explica.

Marcos Rocha relatou ainda que o “Tchau poeira” vai trazer mais conforto às famílias. “Isso sem contar na valorização imobiliária, melhora na posição do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e um reforço na aparência visual de nossas cidades”, destacou.

A próxima fase do projeto é a assinatura de parcerias com as prefeituras, para em seguida dar a ordem de serviço e iniciar as obras. “Todos os municípios de Rondônia serão contemplados com o projeto. Cada qual dentro da sua necessidade. Os moradores poderão se livrar de vez da poeira a beira de suas portas e dar um tchau para a lama no inverno. Somente trabalhando em conjunto com as prefeituras realizaremos os anseios da população”, finaliza Marcos Rocha.