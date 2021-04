Vereador participa de reuniões em Porto Velho em busca de benefícios para Alta Floresta

Os vereadores Jacy Oliveira (DEM), Dalton Tupari (PTB) e William Oliveira (MDB), e da vereadora Marilza da Revil Móveis (PP), entraram em contato com o deputado estadual Jean Oliveira (MDB), para solicitar apoio na recuperação das linhas 135 e 140, sentido Distrito de Rolim de Moura do Guaporé.

As estradas vicinais estavam intransitáveis e causando prejuízos aos produtores da região.

De acordo com o vereador Jacy Oliveira, alguns produtores de leite perderam a produção diante das condições das estradas que não ofereceram condições para escoar o produto.

Os apelos foram atendidos. O deputado Jean Oliveira entrou em contato com Elias Rezende, diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER/RO), que emprestou uma retroescavadeira para ajudar na recuperação das estradas vicinais.

O veículo já está à disposição do município para realizar as atividades. “O município não tinha máquina. Aí, conseguimos esta máquina emprestada com o DER”, disse Jacy.

Fonte: Assessoria