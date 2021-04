Edição 391 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Nesta quarta-feira (14) foram registrados 54 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, 21 foram em Porto Velho, sendo sete mulheres (72, 64, 57, 57, 56, 49 e 47 anos) e 14 homens (86, 81, 72, 70, 62, 51, 49, 49, 47, 47, 45, 43, 43 e 42 anos); 11 em Ji-Paraná, sendo quatro mulheres (70, 66, 54 e 53 anos) e sete homens (75, 68, 66, 49, 48, 45 e 40 anos); três em Ouro Preto do Oeste, sendo duas mulheres (73 e 53 anos) e um homem de 55 anos; duas mulheres (74 e 60 anos) de Ariquemes; uma mulher de 88 anos e um homem de 69 anos de Cacoal; uma mulher de 51 anos e um homem de 71 anos de Guajará-Mirim; dois homens (53 e 42 anos) de Jaru; um homem de 72 anos em Alvorada D’Oeste; uma mulher de 70 anos em Buritis; uma mulher de 84 anos de Cerejeiras; um homem de 57 anos de Colorado do Oeste; uma mulher de 70 anos em Costa Marques; um homem de 66 anos de Espigão D’Oeste; um homem de 78 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 43 anos de Rolim de Moura; um homem de 90 anos de São Francisco do Guaporé; uma mulher de 53 anos de Urupá e uma mulher de 79 anos de Vilhena.