Sinais de que ele nunca mais voltará

Veja o que especialistas tem a dizer sobre esse assunto

Passar por um término nunca é um processo simples ou fácil. Se foi você que foi chutado ou foi você quem iniciou a separação, vai envolver dor.

E à medida que você se adapta a essa grande mudança de vida, você pode desejar que as coisas fossem diferentes.

Você pode até querer seu ex de volta. Se você fizer isso, a questão se torna: ele quer você de volta também?

Enquanto muitos casais voltam a ficar juntos depois de um término — e a relação vai de força em força — infelizmente, às vezes um término é permanente.

Neste artigo, vou dizer-lhe os 15 sinais claros de que ele nunca mais vai voltar. Então eu vou compartilhar 5 sinais principais de que ele quer voltar.

No final, você saberá se voltar com seu ex é uma possibilidade ao vivo, ou se é hora de seguir em frente e encontrar alguém novo.

Temos muito o que passar!

Ele não fará contato visual

Pode não ser a primeira coisa que você pensa quando tenta descobrir se ele quer você de volta ou não, mas é uma boa história. Se ele está evitando contato visual com você, ele está evitando uma conexão muito pessoal, uma que você costumava compartilhar muito.

Nesse sentido, há muitas dúvidas que as pessoas têm em relacionamentos, universo sugar é uma alternativa viável para muitas delas em alguns casos, e em outros não.

Ele talvez não esteja sendo sincero quando passa tempo com você. Ele tem medo de dizer como ele realmente se sente, ou revelá-lo para você quando ele olha em seus olhos. É um sinal claro de que talvez ele não queira você de volta.

Ele não confia em você (e não diz por que)

Confiança é vital em qualquer relacionamento.

Se ele não confia em você, não quer ter um relacionamento com você. Além disso, tentar manter um relacionamento vivo com alguém que tem problemas de confiança é, na maioria das vezes, um esforço fútil, e você vai acabar se machucando no final.

Sem confiança, ele não tem razão para voltar.

Neste caso, ele nunca mais vai voltar.

Restabelecer a autonomia é uma grande parte da cura de um rompimento.

Mas se seu ex está sempre escolhendo passar tempo com outras pessoas em vez de você, ou se ele constantemente se desfaz em você, este é um grande sinal de que ele nunca vai voltar.

Esse comportamento mostra que você não é mais uma parte importante da vida dele. Ter um relacionamento romântico com você de novo é a última coisa na lista dele e a coisa mais distante da mente dele.

Amizade entre ex é uma coisa muito comum, especialmente se o término foi mútuo. Mas se amizade foi ideia do seu ex, ele provavelmente não tem interesse em ser romântico com você de novo.

Se você realmente quer seu antigo relacionamento com ele de volta, cabe a você decidir se a amizade seria saudável ou se seria muito difícil.

Se ele quer ser seu amigo, é porque ele nunca mais vai voltar.

Como é a linguagem corporal do seu ex quando você está com ele? Ele mostra sinais de interesse? Ou ele parece desconfortável?

Você será capaz de dizer quase imediatamente se sua linguagem corporal está desligada. Não ignore a esperança de ter um relacionamento com ele novamente.

Se ele mexer os polegares, parecer nervoso, quebrar contato visual, ou fugir de qualquer um de seus gestos, é um grande sinal de alerta. Ele provavelmente não está interessado em um relacionamento, e ele não vai voltar.

Ele remove você das redes sociais

A linha dura de um rompimento foi borrada pela conectividade do nosso mundo.

Mesmo depois de um término, você ainda tem uma janela para a vida do seu ex enquanto você ainda está conectado nas redes sociais. Embora isso não seja necessariamente ruim, pode acabar sendo um sinal de que seu ex não quer você de volta.

Se ele parar de te seguir, é porque ele não quer mais ser lembrado de você. Se ele te bloqueou das redes sociais, é um sinal ainda mais forte de que ele nunca mais vai voltar e é hora de seguir em frente.

Fonte: Bruna Redação