Alta Floresta registra 29 novos casos COVID-19, nesta quarta-feira 14 de abril

Rondônia realiza distribuição de vacinas contra gripe para municípios; 1ª fase deve imunizar 25% do grupo prioritário

A campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2021 foi lançada oficialmente nesta última segunda-feira (12) pelo Ministério da Saúde. O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) já realizou a distribuição dos imunizantes aos 52 municípios que devem iniciar a vacinação nos grupos prioritários para esta primeira fase.

Na Fase I, 25% da população serão imunizada. A campanha terá início com as crianças, de 6 meses a 6 anos e gestantes e puérperas (mulheres no período de 45 dias após o parto), além de profissionais da saúde e povos indígenas. Essa divisão é feita para distinguir a imunização contra a covid-19, que vem sendo realizada em todo o Estado.

A partir do dia 11 de maio, os idosos com mais de 60 anos e professores deverão ser imunizados. No dia 9 de junho, será a vez dos integrantes das forças de segurança e salvamento, além de pessoas com comorbidades, trabalhadores de transporte coletivo, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A Agevisa alerta que a orientação é que deverá ter um intervalo de ao menos 14 dias entre a imunização da covid-19 e a vacina contra a gripe.

Fonte

Texto: Jesica Labajos

Fotos: Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia