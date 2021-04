Vereador Indiomárcio,cobra o poder executivo a inclusão dos servidores

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), atual presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), recebeu a visita do prefeito Giovan Damo (PODE), para tratar de ações que estão sendo executadas e de projetos para o município. O encontro aconteceu no gabinete da presidência da Casa de Leis, e teve a presença do vereador Junior Melo (PSD).

Entre os assuntos estavam o aumento dos plantões extras dos servidores da saúde e a construção do prédio da Ciretran. “O prédio será construído no Bairro Cohab. O terreno será doado pela prefeitura, como contrapartida. O Estado se comprometeu a levar pavimentação asfáltica para o bairro”, disse o presidente da Câmara, após a conversa com o prefeito.

O andamento da campanha de vacinação contra Covid-19 também foi tema da reunião. O processo está ocorrendo dentro das orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) e de acordo com a chegada das vacinas.

Fonte: Assessoria