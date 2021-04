Urgente – Homem morre após colidir motocicleta contra caminhonete na RO 383

Uma casa foi destruída pelo fogo na madrugada de domingo por volta da meia noite,dia 28 de março na avenida Porto Alegre no bairro Princesa Isabel.

De acordo com informações do proprietário,duas pessoas estavam casa no memento do incêndio, não se sabe ainda o motivo do incêndio, ninguém se feriu.

Fonte: Florestanoticias.com