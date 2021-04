Atualizada – Homem morre após caminhonete colidir na traseira de moto na RO 383

Os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e William Oliveira (MDB), e a vereadora Marilza da Revil Móveis (PP), vistoriaram na tarde desta quarta-feira (7), algumas obras realizadas na área rural de Alta Floresta D’Oeste.

Os parlamentares estiveram no final da Linha 42/5, onde uma ponte que apresentava problemas na cabeceira foi recuperada. Os trabalhos foram realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE), depois de discursos “calorosos” do vereador Jacy e da vereadora Marilza, durante a sessão ordinária do dia 5 de abril, cobrando os serviços.

Os vereadores também estiveram na Linha P-42, acompanhando os trabalhos de rebaixamento de morro e reabertura de estrada, bem como recuperação de pontos críticos.

As vistorias fazem parte do papel dos legisladores que acompanham e fiscalizam os trabalhos executados no município.

FONTE: Assessoria