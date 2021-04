Vacinas contra a Covid-19 recebidas do MS são distribuídas aos municípios

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), ao receber do Ministério da Saúde (MS) as vacinas para imunizar a população do Estado, faz a distribuição de todas as doses aos municípios e os dados são lançados no Painel Covid-19, sistema desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e atualizado com informações repassadas pelos municípios, acerca da aplicação das doses na população e detalhamento de dados relacionados à covid-19.

Até o momento, o Rondônia recebeu 265.008 doses do MS, entre AstraZeneca e CoronaVac, prevendo a vacinação do público do segundo grupo prioritário, que está em vigor, conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a covid-19 (PNO/MS). O mesmo quantitativo recebido foi distribuído em Rondônia e pode ser conferido no campo vacinômetro/vacinas distribuídas, do Painel Covid-19.

As vacinas recebidas no Estado são automaticamente entregues nas Regionais de Saúde, no prazo de 24 horas, e diante da urgência da situação pandêmica, no mesmo dia em que os imunizantes chegam nas Regionais são recepcionados por representantes dos municípios, que levam as vacinas imediatamente para serem aplicadas nas pessoas previstas no Plano Municipal de Vacinação, de cada localidade.

TRANSPARÊNCIA

Como reforço de informação, a Agevisa disponibiliza, também, a Tabela de Distribuição das Vacinas, que demonstra a quantidade de vacinas recebidas e distribuídas em Rondônia. Ana Flora Gerhardt, diretora-geral da Agevisa, lembra que além de ser evidenciada a transparência no sistema Painel Covid-19, do Governo de Rondônia, os dados são repassados à imprensa no ato do recebimento das doses e dessa forma, todas as informações acerca do recebimento e distribuição dos imunizantes são esclarecidas à população do Estado.

No entanto, essa semana foi identificado um problema técnico no Painel Covid-19, que impedia o lançamento do último lote de vacinas, recebido no dia 1º de abril, do Ministério da Saúde, no campo “Distribuídas” em Rondônia. “A diferença era de quase 52 mil vacinas, mas identificamos essa intercorrência e corrigimos, e para tirar todas as dúvidas, além de enviar o link do Painel Covid-19, enviamos também a Tabela com o registro de entrada e saída de todos lotes de vacinas recebidas em Rondônia, como prova de que não há nenhuma dose retida em poder do Estado”, enfatiza Ana Flora.

Ressalta-se que a atribuição do Governo de Rondônia é receber os imunizantes do Ministério da Saúde e distribuir para os 52 municípios rondonienses, por isso não há doses armazenadas, sendo de competência das prefeituras a aplicação das vacinas.

As Regionais de Saúde do Estado estão distribuídas nos seguintes municípios: Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Além disso, as vacinas também são entregues diretamente pela Agevisa nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim.