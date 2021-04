Vereadores recebem prefeito para discutir ações do município de Alta Floresta

Os idosos com 65 anos ou mais que residem em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia, estão recebendo a primeira dose da vacina contra Covid-19. A campanha para este público começou no dia 30 de março.

O município disponibilizou dois postos de vacinação, com horário de atendimento das 8h às 13h.

Para saber como está o andamento da campanha, o vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, visitou os locais de vacinação na manhã desta quarta-feira (31).

Indiomarcio conversou com vários profissionais de saúde e idosos que aguardavam, ansiosos, pela vacina. Também conversou com Aparecido de Jesus Furtuozo, coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da campanha e do calendário de vacinação e do quantitativo de doses disponíveis em Alta Floresta.

Nesta terça-feira, dia 30 de março, quando iniciou a campanha para os idosos com idade entre 65 e 71 anos, o município vacinou 290 pessoas. Nesta quarta-feira (31), até às 10 horas, mais de 150 pessoas receberam a vacina.

Durante a visita, o vereador acompanhou como é realizado o procedimento para aplicação da vacina. As orientações foram repassadas pela auxiliar de enfermagem, Margarete Francisca Tiecher.

Fonte: Assessoria