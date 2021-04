Projeto prevê que pequi seja declarado patrimônio cultural imaterial

Segundo os produtores os preços pagos chegaram a cerca de R$ 1,98 ao produtor, mas hoje estão pagando cerca de R$ 1,00 o litro. por isso os produtores de leite iniciaram uma greve até os preços voltarem a valores justos.

O parlamentar voltou a critica o cartel dos laticínios em Rondônia e declarar apoio aos produtores do estado que, segundo o próprio parlamentar, “estão sendo assaltados pelos laticínios que mudam o preço do leite de um mês para o outro, diminuindo 40%” sem avisar os produtores”, ressaltou o deputado.

“E olha que o custo de produção dos nossos produtores só tem aumentado. O cartel de laticínios em Rondônia existe, como sempre afirmei, e é liderado pela Italac que, infelizmente, monopoliza o preço do leite no estado e prejudica os produtores. E são empresas que têm mais de 90% de isenção de impostos, enquanto o pequeno produtor não tem nada”, destacou Laerte Gomes.

“Produtores estão sofrendo com o alto custo de produção e o baixo preço que recebem pelo litro de leite entregue aos laticínios. Essa é uma situação, infelizmente, que se arrasta há anos, com seguidos altos e baixos e que nunca há uma solução que, pelo menos reduza os prejuízos e garantam alguma segurança econômica ao produtor de leite”, destacou Redano.O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se manifestou em defesa dos produtores de leite de Rondônia, que mais uma vez amargam prejuízos com os baixos preços do produto, gerando uma crise em toda a cadeia produtiva do leite, com reflexos na economia dos municípios, especialmente os que têm na renda gerada pelo leite uma das principais fontes de receita.

O presidente disse que os deputados estaduais estão mobilizados, e que nesta semana deverão se reunir para tratar da questão do leite. “É uma preocupação dos parlamentares, pois é do setor produtivo que vem a nossa força econômica. Vamos propor ações imediatas que possam ajudar a diminuir os prejuízos dos produtores de leite em Rondônia. Hoje, se paga a metade do valor no preço do litro de leite, uma vergonha!”, completou.

Fonte: Imagens enviadas a redação via whatsapp pelos produtores

Texto: Dhiony Costa e Silva – Dominio Rural – Eranildo Costa Luna e Juliana Martins-ALE/RO