CoronaVac é efetiva contra cepa amazônica, aponta estudo feito em Manaus

O Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), entregou nesse domingo (4), na Gerência Regional de Saúde em Rolim de Moura, mais 5.550 doses de imunizantes contra a Covid-19, para atender os grupos prioritários dos municípios da zona da mata.

De acordo com a Gerente responsável pela regional, Nerdilei Aparecida Pereira, as doses de vacinas estão armazenadas na câmara fria da regional e já estão disponíveis para que as Secretarias Municipais de Saúde retirem as doses com urgência. “Estamos em guerra contra o vírus e contamos com o apoio dos municípios para retirarem as vacinas e imunizarem com brevidade o grupo prioritário. Precisamos dar celeridade ao processo de vacinação”, explicou a gerente regional de Saúde, Nerdilei Aparecida.

DISTRIBUIÇÃO Nessa nova remessa os 10 municípios considerados pela Saúde como região da Zona da Mata receberão as seguintes doses: Alta Floresta d’Oeste (830); Alto Alegre dos Parecis (400); Castanheiras (140); Nova Brasilândia d’Oeste (650); Novo Horizonte d’Oeste (340); Parecis (170); Rolim de Moura (1.740); Santa Luzia d’Oeste (260); São Miguel do Guaporé (640); Seringueiras (380). Vale destacar que as vacinas destinadas aos municípios são divididas seguindo o cronograma de distribuição, sendo: 2ª dose das vacinas CoronaVac para os Trabalhadores da Saúde (7%), idosos 70 anos ou mais (64%), 1ª dose Corpo de Bombeiros e 1ª dose Polícia Militar e 2ª dose AstraZeneca para os trabalhadores da Saúde (10%). As vacinas são enviadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS) ao Governo do Estado de Rondônia, que redistribui aos municípios. A região da Zona da Mata já recebeu 27.236 doses, sendo 24.426 da CoronaVac e 2.810 doses da AstraZeneca. Nessa segunda-feira (5), o vice-governador José Jodan, acompanhando da secretária Regional de Governo em Rolim de Moura, Eliene Siqueira e do prefeito de Rolim de Moura, Aldair Júlio, estiveram na Gerência Regional de Saúde para acompanhar o andamento dos trabalhos de distribuição das vacinas. “Estamos empenhados em imunizar o máximo possível de pessoas. A equipe da Saúde está de parabéns por trabalharem diariamente, inclusive nos finais de semana, para dar celeridade às ações de combate à Covid-19”, destacou. Para a secretária regional, Eliene Siqueira, o momento é de união para salvar vidas. “O governador, coronel Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan tem cobrado e orientado para que haja celeridade na vacinação e nas ações de combate à Covid-19. As doses chegam a Porto Velho e são redistribuídas rapidamente para as regionais de saúde. A aplicação das vacinas é realizada pelos municípios”, finalizou.