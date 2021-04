Condutores devem ficar atentos às alterações no Código de Trânsito Brasileiro

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou a Portaria n. 379 de 12 de março de 2021 que prorroga o vencimento do Licenciamento Anual para o exercício 2021, nos mesmos prazos estabelecidos para o vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Os proprietários dos veículos com placas finais 1, 2 e 3 têm até o dia 31 de maio de 2021 para pagar o IPVA e as taxas do Licenciamento Anual. A medida faz parte do enfrentamento à pandemia da Covid-19, que o Governo do Estado estabeleceu novas ações, por meio do Decreto Decreto-n.-25.859 de 06 de março de 2021.

O diretor-geral do Detran, Neil Aldrin Faria Gonzaga, disse que em cumprimento ao Decreto n. 25.853, de 2 de março de 2021, que institui o Sistema de Distanciamento Social Controlado para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus, reiterando estado de calamidade pública em Rondônia, os atendimentos presenciais nas unidades da autarquia foram suspensos no dia 4 de março. Os usuários podem utilizar os serviços oferecidos online na página do Detran Rondônia no endereço: https://www.detran.ro.gov.br

Novo calendário de pagamento Licenciamento 2021

ALGARISMO FINAL DA PLACA | PRAZO FINAL PARA RENOVAÇÃO

1, 2, 3 – Até maio

4 – Até junho

5 – Até julho

6 – Até agosto

7 – Até setembro

8 – Até outubro

9 – Até novembro

0 – Com prazo para pagamento até o último dia útil do mês de dezembro de 2021.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Frank Néry e Daiane Mendonça

Secom – Governo de Rondônia