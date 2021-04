Indiomarcio Pedroso cobra instalação de redutores de velocidade na Avenida Ro

O Programa é uma iniciativa inovadora criada para estimular o empreendedorismo nos municípios

Os diretores do Sebrae em Rondônia, superintende Daniel Pereira e técnico Samuel Almeida, se reuniram, nessa quarta-feira, 27 de janeiro, através de vídeo conferência, com o prefeito de Alta Floresta D’Oeste Giovan Damo e vice Robson Ugolini e sua equipe formada pelo Secretário de Agricultura, Lenoir, Diretor de Assuntos Agropecuários, Marcos Antonio; Secretária Adjunta da Educação, Vania Moreira e chefe de Gabinete, Walmir Étori, para apresentar o programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Sebrae que integra gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades para estimular a economia e o desenvolvimento do município.

O encontro foi uma solicitação da administração municipal que manifestou interesse em aderir ao programa para traçar melhorias para o município.

”Esse programa Cidade Empreendedora para o nosso município vai ser um grande avanço pela parceria com o Sebrae. Tenho certeza que a curto prazo esse processo vai trazer a melhoria que precisamos num todo, parte empresarial, jovens empreendedores, etc. A longo prazo, tenho certeza que o Ideb, a qualidade do ensino vai melhorar muito, muito mesmo. O que a nossa gestão está semeando aqui em 2021, daqui a 15, 20 anos, a gente vai continuar tendo ótimos resultados. Então essa parceria, tenho certeza que dará bons frutos ”, comenta o prefeito Giovan Damo

O prefeito foi um dos primeiros a procurar o Sebrae em busca de parceria para implementar melhorias no seu município. Em visita à sede do Sebrae, em Porto Velho, no início de dezembro, conheceu o case de sucesso de ações disponibilizadas pela instituição que podem ser implementadas no município, com ênfase aos programas Educação Empreendedora e Cidade Empreendedora, e se comprometeu a não medir esforços para seguir com a parceria do Sebrae.

“Não temos dúvidas que essa parceria vai gerar muitos resultados positivos para o desenvolvimento do município. Eu já tinha falado naquele primeiro encontro, em dezembro, que o prefeito que tem visão, uma linha de pensamento estratégico para o desenvolvimento do seu município, é fundamental a adesão aos nossos projetos. E o prefeito Giovan é o primeiro a aderir a esse programa que, sem sombra de dúvida, trará muitos frutos para Alta Floresta”, afirma Daniel Pereira, Superintendente do Sebrae em Rondônia. Alta Floresta D’Oeste é a primeira cidade do Estado a aderir ao programa Cidade empreendedora.

Programa Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa inovadora criada para buscar um ambiente que favorece o desenvolvimento dos pequenos negócios para estimular o empreendedorismo, promover a competitividade empresarial e contribuir para o crescimento econômico de Rondônia.

Em nosso Estado mais de 95% das empresas existentes são pequenos negócios e elas contribuem na geração de empregos, renda e arrecadação nos municípios. Porém, infelizmente, a realidade de todo país é um ambiente desfavorável para o crescimento e sustentação dessas empresas.

O Programa pretende realizar mudanças com implantação de políticas de desenvolvimento previstas na Lei Geral da MPE nos eixos: atores do desenvolvimento, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, educação empreendedora, mapeamento de oportunidades, gestão estratégica orientada para resultados e plano de desenvolvimento econômico, entre outros projetos que vão facilitar a vida do microempresário. Serão abordados 10 temas (entre eles, liderança, sustentabilidade, inovação, entre outros), considerando ações e indicadores a serem trabalhados e acompanhados através do programa. A analista do Sebrae em Rolim de Moura, Sirlei Cruz também participou da reunião.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae: acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp, pelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.