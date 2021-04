Governo envia vacinas contra a Covid-19 para as Regionais

Neste domingo de Páscoa (04), o Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) envia as vacinas contra a covid-19 para as Regionais de Saúde do Estado, para que cheguem aos municípios e assim seja dada sequência à vacinação dos grupos previstos nessa fase da campanha de imunização.

Saem de Porto Velho, veículos com vacinas para os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré e para Vilhena. No trajeto até a região sul do Estado, os imunizantes serão entregues em Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, e nas regionais de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

Ana Flora Gerhardt, diretora geral da Agevisa informa que o Estado concluiu a primeira etapa da vacinação dos profissionais da Segurança, na manhã de sábado (03) e com isso antecipou o envio às Regionais de Saúde. “Nossa equipe trabalha incansavelmente. Recebemos o lote e imediatamente as doses começaram a ser separadas, na sequência veio a força-tarefa para iniciar a imunização dos profissionais da Segurança, em Porto Velho, e no mesmo dia organizamos a logística para o envio das doses às Regionais de Saúde”, detalha.

As doses serão transportadas por veículos da Agevisa, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No total serão 38.690 doses enviadas para atender aos municípios.

2ª DOSE

No último lote recebido do Ministério da Saúde, 5 mil doses da vacina AstraZeneca são para atender a 2ª dose dos trabalhadores da Saúde; Já a CoronaVac, das 46.600 doses recebidas, 42.827 são destinadas a 2ª aplicação, distribuídas da seguinte forma:

7% dos Trabalhadores da Saúde (3.213 doses) que foram vacinados com a primeira dose no dia 17 março; 87% das pessoas de 75 a 79 anos (16.021 doses) que foram vacinados em 17 de março; 13% das pessoas de 70 a 74 anos (3.888 doses) que foram vacinados, também, no dia 13 março e 65% das pessoas de 70 a 74 anos (19.705 doses) que foram vacinados no dia 20 de março.

De acordo com a diretriz adotada no estado de Rondônia, a 2ª dose deverá ser aplicada após 28 dias da 1ª dose. As Secretarias Municipais de Saúde tem até o dia 14 de abril para iniciar a aplicação nas pessoas vacinadas em 17 de março e até o dia 17 de abril para iniciar a aplicação da 2ª dose no público vacinado dia 20 e março.

Para os profissionais que atuam na área da Segurança em Rondônia serão enviadas 500 doses da vacina, para iniciar a vacinação deste público nos municípios do interior do Estado.

Os agendamentos para a vacinação serão realizados pelas secretarias municipais de Saúde dos próprios municípios.