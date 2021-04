A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de José Maria Rodrigues dos Santos

É com pesar que a Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor José Maria Rodrigues dos Santos, irmão do senhor Alexandre de izidolândia faleceu em Ji-Paraná vítima de covid-19 e outras complicações, seu corpo está sendo transladado para Alta Floresta e seu sepultamento será realizado na manhã desta segunda-feira.

Devido a morte ser por covid-19 não haverá velório, apenas o cortejo até o cemitério municipal. Desde já a família enlutada agradece as orações e compreensão de todos.

