Chegada dos Ciclistas de Costa Marques a Alta Floresta mais de 300 Km

Veja o que especialistas tem a dizer sobre esse assunto

Há uma razão para uma vez que um infiel sempre infiel é um ditado popular. Um estudo de 2017 descobriu que aqueles que já traíram antes têm até 3 vezes mais chances de trair novamente em seu próximo relacionamento.

A pesquisa descobriu que quando um parceiro trai, o ato de mentir sobre ele pode criar padrões no cérebro que torna mais fácil para a pessoa trair novamente.

Isso pode se transformar em uma ladeira escorregadia porque até mesmo a culpa de mentir pode diminuir com o tempo e fazer com que a pessoa minta mais do que trair.

Pessoas ricas em narcisismo e neurótico são mais propensas a trair

Um estudo de 2018 descobriu que mulheres que se classificaram no alto em “neuróticos” e homens que se classificaram mais alto em “narcisismo” eram mais propensos a trair.

Além disso, narcisistas tendem a não ter empatia para que não sejam capazes de pensar no impacto de suas ações no cônjuge.

Afinal, tudo é sobre eles e eles estão fazendo o que podem para se sentirem melhor.

Além disso, também foi constatado que a baixa autoestima e a insegurança podem aumentar o risco de um caso.

Pessoas com problemas de infância são mais propensas a trair

Um estudo de 2015 descobriu que uma história de trauma infantil (física, sexual ou emocional) que não foi resolvida aumenta as chances de algo trair.

Além disso, pessoas que tiveram um pai que traiu é mais provável que façam o mesmo quando estão casados.

No entanto, o que foi interessante neste estudo é que a traição dos pais não afetou a maneira como as crianças viam a traição – eles ainda não estavam aceitando a ideia.

Então, o que exatamente explica que eles são mais propensos a trair não é certo. Os pesquisadores concluíram que isso poderia ter algo a ver com outra influência indireta, como o medo do compromisso, sendo passado para as crianças.

O tédio pode levar à traição em homens e mulheres que estão procurando um pouco de emoção e excitação.

Algumas pessoas até dizem que ter um caso com outra pessoa permite que eles se sintam revigorados e coloquem energia de volta em seu casamento. Normalmente, porém, o tédio tem a ver principalmente com o quarto, e as pessoas procuram satisfazer suas necessidades sexuais com outra pessoa.

De fato, uma pesquisa descobriu que 63% das mulheres disseram que trair “fez com que elas se sentissem mais vivas” – e 39% disseram que isso os ajudou a recuperar a confiança. 43% das mulheres trapaceiras tiveram um caso para ter os sentimentos de borboletas novamente. Nesse sentido, há muitas dúvidas que as pessoas têm em relacionamentos, only fans é uma alternativa viável para muitas delas em alguns casos, e em outros não.

Na mesma pesquisa, verificou-se que 87% dos homens procuram sexo e 39% para explorar novos desejos. Para os homens, apenas 23% traíram para ter aquela sensação de borboleta novamente.

Este é um cenário que está acontecendo com mais frequência. Homens ou mulheres de meia-idade tendo um caso com alguém da idade de seus filhos para provar que eles “ainda têm isso”.

“Normalmente, nesse cenário, o parceiro que quer trair está buscando a confirmação de sua conveniência… E eles usam o reforço de uma nova pessoa para reforçar sua própria autoconfiança.”

Talvez eles se sintam um pouco inseguros sobre ser mais velhos e eles provam a si mesmos que ainda estão em forma e saudáveis por ter um caso com uma pessoa mais jovem e atraente.

Fonte: Mayara Dias