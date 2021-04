Alta Floresta registra 27 novos casos COVID-19, neste sábado 03 de abril

Nesta quinta-feira (1) foram registrados 53 óbitos por Covid-19 em Rondônia no qual 13 foram em Porto Velho, sendo cinco mulheres (77, 71, 56, 52 e 30 anos) e oito homens (68, 67, 65, 63, 62, 53, 50 e 29 anos de idade), quatro mulheres (57, 36, 35 e 34 anos) em Ariquemes, quatro em Cerejeiras, sendo duas mulheres (66 e 55 anos) e dois homens (70 e 31 anos de idade), quatro em Jaru, sendo três mulheres (66, 55 e 42 anos), e um homem de 82 anos de idade, quatro em Pimenteiras do Oeste, sendo duas mulheres (76 e 65 anos) e dois homens (76 e 68 anos), três em Cacoal, sendo uma mulher de 83 anos e dois homens (93 e 66 anos de idade), três em Presidente Médici, sendo duas mulheres (75 e 63 anos) e um homem de 46 anos de idade, duas mulheres (86 e 86 anos) em Alta Floresta D’Oeste, dois em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 65 anos e um homem de 93 anos de idade, dois homens (81 e 43 anos) em Ji-Paraná, dois em São Francisco do Guaporé, sendo uma mulher de 97 anos e um homem de 79 anos de idade, uma mulher de 70 anos em Alto Paraíso, uma mulher de 55 anos em Cabixi, um homem de 62 anos em Costa Marques, um homem de 60 anos em Espigão D’Oeste, uma mulher de 44 anos em Machadinho D’Oeste, um homem de 57 anos em Nova Mamoré, uma mulher de 24 anos em Novo Horizonte do Oeste, um homem de 25 anos em Ouro Preto do Oeste, uma mulher de 69 anos em Vale do Paraíso e um homem de 52 anos em Vilhena.