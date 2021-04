Unidos pela Vacina chega a RO e convoca a sociedade civil para apoio à campanha

Projeto busca apoiar municípios nas mais diversas necessidades para vacinar a população

Em Rondônia, a professora e jornalista Edna Okabayashi, do Grupo Mulheres do Brasil, e o diretor-presidente da Energisa André Theobald fazem parte da coordenação local da campanha, que já mapeou demandas dos 52 municípios para vacinação

O Movimento Unidos pela Vacina, que já reúne voluntários em todo o Brasil, chegou a Rondônia. Formados por empresários, artistas, atletas, cientistas, representantes de entidades setoriais, instituições, associações, comunidade e ONGs unidos no propósito de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros até setembro de 2021, a ação no estado está sendo coordenada pela líder do núcleo Mulheres do Brasil, jornalista Edna Okabayashi, e pelo diretor-presidente da Energisa André Theobald. A iniciativa busca ajudar o governo do estado e as prefeituras na vacinação dos rondonienses.

O diretor-presidente da Energisa André Theobald, explica que a primeira iniciativa da empresa no apoio ao movimento foi realizar em parceria com o presidente da Associação Rondoniense dos municípios- Aron, prefeito Célio Lang, o levantamento das demandas de equipamentos e insumos essenciais para a vacinação de todos os municípios. “A vacina é o melhor meio de frear a disseminação do vírus. Aproveitamos nossa presença nos 52 municípios de Rondônia e ajudamos a mapear o que os municípios mais vão precisar para começar o quanto antes essa imunização em massa”, disse Theobald.

De acordo com Edna Okabayashi, prefeituras de todos os municípios rondonienses responderam via on line um questionário enviado pelo Movimento Unidos Pela Vacina. As demandas apresentadas pelas prefeituras chegam a 400 itens. Entre as necessidades estão geladeiras especiais para armazenamento das vacinas, álcool em gel, jalecos, pias (para lavagem das mãos), sabão líquido, seringas, agulhas descartáveis, caixa de isopor e até serviço de internet banda larga, instalação de energia, entre outros insumos e materiais.

“O próximo passo é sensibilizar os empresários do estado para que se engajem no movimento Unidos pela Vacina. Já que a vacina é o caminho mais seguro para a retomada da atividade econômica e dos empregos”, explica.

A lista completa de doação por município está disponível no Portal dos Doadores, no endereço https://unidospelavacina.miisy.com/. Basta selecionar a cidade que a pessoa ou empresa quer apadrinhar com doações dos itens pedidos e seguir os passos indicados.

Unidos pela Vacina

Criado em fevereiro, o movimento acelera a atual fase de descentralização regional e de identificação e resolução dos entraves à vacinação em 5.570 cidades. Apartidário, o movimento contribuiu em diversas frentes de trabalho junto ao Governo Federal, com os Estados, secretarias de saúde, municípios e meios de comunicação. Nascido a partir da iniciativa de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Como doar

Após acessar unidospelavacina.miisy.com , basta:

1) Selecione que quer apadrinhar;

2) Entrar em contato com a secretaria de saúde da localidade. Confira as demandas e o que você está proposto a doar.

3) Solicite um ofício ao órgão discriminando os equipamentos e/ou serviços, local de entrega e nome do responsável que receberá a doação.

4) Na entrega, solicite que protocole, assine e envie uma foto da nota assinada para conclusão do processo.

Obs: ao informar a localidade – você receberá um e-mail com o telefone e e-mail da secretaria de saúde para contatar.

Ou ainda mandar e-mail para: ro@unidospelavacina.org.br