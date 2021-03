Solicitação de certidão de regularidade ambiental de Israel Luis Ferreira

A ACOFERRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, LOCALIZADA NA ROD RO 383, S/N, LOTE 7 GLEBA 02, ALTA FLORESTA DO OESTE, COM CNPJ Nº 23.777.927/0002-19, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, EM 19/03/2021, A SOLICITAÇÃO DE LICENÇAS PRÉVIA, INTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO POÇO TUBULAR, PARA FINS DE USO INDUSTRIAL. COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUDE S: 11°55’43,47″; LONGITUDE W: 61°58’50,04″.

ALTA FLORESTA DO OESTES, 19 DE MARÇO DE 2021.

DANIEL GONÇALVES

____________________________

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL