Receita de Pascoa, tambaqui assado e recheado

Amadas por muitos, desejadas por todos, as receitas de carne moída são verdadeiras sensações nacionais. Não há quem não tenha experimentado uma e aprovado com água na boca. Mas, além daquele passo a passo tradicional que todo mundo conhece, existem outras fórmulas para criar pratos incríveis com a iguaria. Ficou curiosa com as opções e quer se aventurar na cozinha? Então confira abaixo essa foodlista deliciosa!

Ingredientes do escondidinho de mandioquinha e carne moída

1,2kg de mandioquinha descascada

1 lata de creme de leite (300g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

200g de queijo mussarela ralado para polvilhar

Refogado

1 colher (sopa) de margarina

1kg de carne moída

1 cebola picada

2 tomates picados

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado

Modo de preparo

Cozinhe a mandioquinha em água fervente com sal por 10 minutos ou até amaciar.

Desligue, escorra e passe ainda quente pelo espremedor. Em uma tigela, misture com o creme de leite, sal e pimenta.

Para o refogado, aqueça uma panela, em fogo médio com a margarina e frite a carne por 5 minutos.

Adicione a cebola e refogue por 3 minutos. Acrescente o tomate, sal, pimenta, cheiro-verde e desligue.

Espalhe o refogado em um refratário médio e cubra com o purê. Polvilhe com o queijo e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos.

Retire e decore, se desejar, com pimentas vermelhas antes de servir.

COLABORAÇÃO: Mariana Maluf Boszczowski