Mulher com câncer terminal é curada após ter visão com Jesus

Depois de ser recebido calorosamente no aeroporto, o líder da Igreja Católica fez pronunciamentos no palácio presidencial e em uma catedral de Bagdá

“O Iraque é chamado a mostrar a todos, especialmente no Oriente Médio, que a diversidade deve levar a uma cooperação harmoniosa dentro da sociedade, ao invés de dar origem a conflitos”, afirmou. “Venho como penitente que perdão ao Céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz, em nome de Cristo, Príncipe da Paz (…). Calem-se as armas! Limite-se a sua difusão, aqui e em toda a parte!”, pediu. O pontífice defendeu, ainda, que a religião deve estar a serviço da paz e da fraternidade, sendo que o nome de Deus não pode ser usado para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão.

Por fim, o pontífice visitou a Catedral Sayidat al-Nejat para um encontro com bispos, padres, seminaristas e catequistas. Ali, ele lembrou dos cristãos iraquianos que perderam as suas vidas por causa da sua fé. “Gostaria de retornar agora aos nossos irmãos e irmãs que morreram no atentado terrorista de há dez anos nesta Catedral e cuja causa de beatificação está em andamento. A sua morte lembra-nos fortemente que o incitamento à guerra, os comportamentos de ódio, a violência e o derramamento de sangue são incompatíveis com os ensinamentos religiosos. E quero recordar todas as vítimas de violências e perseguições, pertencentes a qualquer comunidade religiosa”, disse. Ao final do dia, o papa Francisco se dirigiu à Nunciatura Apostólica de Bagdá, onde dormirá nas próximas três noites.