A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Elvira Caetano da Silva Souza

É com pesar que a funerária Alta Floresta comunica o falecimento do Senhor Pascoal Passaglia faleceu no hospital heuro de Cacoal seu sepultamento será hoje por volta das 18:30 horas no cemitério local.

Devido as restrições ao covid-19 o velório não está aberto ao público. Desde já a família enlutada agradece as orações e compreensão de todos.

Fonte: Florestanoticias.com