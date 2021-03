Vereador Indiomarcio Pedroso cobra lombadas na Avenida José Linhares

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), cobrou a instalação de lombadas (quebra-molas) na Avenida José Linha, na saída da Praça Aurélia Stédile (Redondo), sentido à Escola 17 de Junho, no Bairro Redondo, com o objetivo de atender pedidos de moradores. As cobranças foram realizadas durante a sessão ordinária desta segunda-feira (29), por meio de uma indicação.

Indiomarcio informou que recebeu em seu gabinete, uma moradora da Avenida José Linhares, preocupada com a falta de redutores de velocidade, diante dos inúmeros acidentes que já ocorreram no setor. “Uma das vítimas de um dos acidentes está com sequelas”, disse o parlamentar, relatando que recebeu vários documentos da moradora comprovando que o setor é palco de vários acidentes de trânsito.

As reivindicações, de acordo com Indiomarcio, já foram enviadas ao Poder Executivo, para viabilizar, através do setor competente, a instalação das lombadas.

Fonte: Assessoria