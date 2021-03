Jeremias agradece ao Gov pela recuperação da Ro 383 e pede a continuidade da P50

Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), discutiram ações referentes ao andamento da educação no município durante uma reunião com o secretário municipal, professor Glicério Bittencourt. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), na sala da presidência da Câmara de Vereadores.

Entre os principais assuntos estava a apresentação do projeto de lei nº 11/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020”. A matéria será apreciada em breve pelos parlamentares.

Também foi discutido o andamento do ano letivo – que vem sendo realizado de forma remota – e o plano de segurança para o retorno das aulas presenciais.

O secretário informou aos parlamentares que ainda não há uma data para o retorno das aulas presenciais.

Garantiu que o plano de retorno do município já foi elaborado, começando pela fase de motivação dos profissionais da educação e dos alunos. Contou que no momento, buscam melhorar as ferramentas para que as aulas remotas aconteçam de forma produtiva.

Fonte: Assessoria