Alta Floresta registra 19 novos casos COVID-19, nesta segunda-feira 29 de março

O trabalho em prol da preservação da saúde da população tem sido reforçado constantemente pelo Governo de Rondônia, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao longo deste período pandêmico. A missão, só é possível graças aos canais de comunicação disponibilizados à sociedade para colaborar, denunciando eventuais casos de aglomeração e demais atos irregulares.

Com o envolvimento de várias entidades de fiscalização, segurança e defesa do Estado, as denúncias facilitam a operacionalização desencadeada pelos órgãos, uma vez que, o próprio cidadão rondoniense deve cumprir e ajudar a fiscalizar este processo que tem o único objetivo de salvar vidas.

Para isso, em casos de descumprimentos das regras estabelecidas pelo atual Decreto nº 25.859, de 6 de março de 2021, a população pode comunicar às autoridades a fim de ser apurado e/ou atendido denúncias de possíveis ações irregulares. Os seguintes telefones são oferecidos:

193 – Corpos de Bombeiros

190 – Polícia Militar

197 – Polícia Civil

Os denunciantes podem fazer uso deste serviço 24 horas por dia. Não há a necessidade de se identificar durante o ato.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Gilvander Gregório de Lima, que também lidera a missão de acompanhamento das denúncias recebidas pela comunidade, o processo de autenticidade e investigação somado pela equipe responsável dos atendimentos, evita equívocos e práticas ilegais como o chamado ‘trote telefônico’. “Fazemos sempre uma checagem minuciosa das informações das ligações que recebemos para garantirmos sua veracidade”. Toda a ação conta com o suporte do Centro Integrado de Operações (Ciop), departamento veiculado à Polícia Militar de Rondônia, que faz uma triagem das queixas levantadas, além do teor dos fatos.

APOIO ÀS FISCALIZAÇÕES

A aglomeração ainda é o principal problema enfrentado no Estado. Na capital Porto Velho, por exemplo, onde atualmente se realizam trabalhos de fiscalização em vias e locais públicos e em estabelecimentos comerciais da cidade, tem sido um desafio aos órgãos de defesa evitar a proliferação do vírus entre as pessoas.

O trabalho, coordenado pela CBM, ocorre desde o final do ano passado, e já realizou mais de 5.900 intervenções até o último sábado (27), com a sexta “Operação Emergência”. Nesse dia, foram registrados cinco flagrantes de aglomerações, uma delas em uma praça de lazer, onde mais de 100 pessoas foram encontradas caminhando fora do horário permitido.

Na maioria dos casos, a operação atua em cima da denúncia realizada pela população, fator fundamental do monitoramento. A iniciativa de fazer uma simples ligação é de extrema importância, pois ajuda as equipes especializadas a estarem preparadas para o destino da ocorrência, a fim de aplicar as medidas cabíveis em prol da sociedade.