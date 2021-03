Rondônia tem 96 pessoas na fila de espera por um leito na uti

As UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) em Rondônia, estão com 100% de ocupação, e até esta sexta-feira (26), 96 pacientes aguardam na fila de leitos para tratamento da Covid-19. O aumento de casos sobrecarrega a rede de atendimento. Os leitos possuem equipamentos que auxiliam o paciente na sua respiração.

O Governo de Rondônia tem trabalhado com medidas que buscam conter o avanço do vírus no Estado.

