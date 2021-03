Edição 371 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

Hoje (26) foram registrados 49 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 13 foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (90, 49, 95 e 60 anos) e nove homens (37, 56, 88, 50, 54, 66, 48, 53 e 60 anos); sete em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 58 anos e seis homens (29, 71, 58, 44, 38 e 70 anos); seis em Ariquemes, sendo três mulheres (79, 68 e 67 anos) e três homens (25, 59 e 62 anos); quatro em Jaru, sendo uma mulher de 62 anos e três homens (43, 77 e 60 anos); três em Vilhena, sendo uma mulher de 61 anos e dois homens (41 e 61 anos); três homens de Machadinho do Oeste (64, 77 e 82 anos); dois em Alvorada D´Oeste, sendo uma mulher de 51 anos e um homem de 84 anos. Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 63 anos de idade de Presidente Médici; uma mulher de 67 anos de Cerejeiras; uma mulher de 58 anos de Costa Marques; um homem de 51 anos de Cujubim; um homem de 76 anos de Guajará-Mirim; um homem de 89 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 79 anos de Pimenta Bueno; uma mulher de 74 anos de São Francisco do Guaporé; um homem de 67 anos de Theobroma e uma mulher de 82 anos do município de Urupá.