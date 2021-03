Rondônia recebe 180 cilindros de oxigênio para abastecer hospitais

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), recebeu na noite desta terça-feira (23), 180 cilindros de oxigênio contendo 10 metros cúbicos, cada. Esta é a terceira remessa enviada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Estado. O insumo foi transportado pela aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), visando fortalecer o abastecimento nas unidades hospitalares municipais de Rondônia.

De acordo com o secretário-adjunto da Sesau, Nélio Souza, os cilindros serão destinados aos 52 municípios do Estado, atendendo solicitações das prefeituras conforme a necessidade local. “Estamos trabalhando para levar o insumo às cidades, bem como acompanhando a logística para garantir a segurança, com suporte da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom) que vai ao encontro da realidade de cada região”, destaca Nélio Souza.

Nélio diz ainda que todo o levantamento técnico dos municípios que realmente necessitam do produto é realizado pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. O superintendente Estadual do MS, Irgo Mendonça, comentou sobre a movimentação durante os próximos dias, com vistas à chegada de mais oxigênio para contribuir no tratamento de pacientes acometidos pelo coronavírus. “Para quarta-feira (24) está prevista a chegada de um isotanque e mais 80 cilindros como este”, comunica.

A ação viabilizada pelo Governo Federal ocorre em estados que solicitaram reforço da União para evitar possíveis crises no abastecimento de suas regiões. Diariamente, mesmo aos finais de semana, sairão de Manaus (AM), aeronaves KC-390 carregadas com o produto para Porto Velho.