Pacientes com Covid-19 retornam a Ro após tratamento em hospital do Espírito Santo

O Governo de Rondônia recebeu nesta sexta-feira (19), um isotanque com cinco mil metros cúbicos de oxigênio para contribuir no abastecimento de unidades hospitalares municipais do Estado. A disponibilização do produto foi viabilizada pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde (MS). O insumo hospitalar foi transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) até a Base Aérea de Porto Velho.

A aeronave modelo KC-390 partiu de Manaus (AM), no começo da tarde desta sexta-feira, juntamente com uma equipe especializada.

O governador, coronel Marcos Rocha, esteve presente e destacou a importância dos Ministérios da Saúde e da Defesa em apoiar Rondônia. Ele enfatizou a missão do Poder Executivo de assumir o controle do fornecimento de oxigênio aos municípios que necessitam do produto.“Este é o primeiro isotanque que recebemos, outros chegarão. Estamos fazendo um levantamento junto a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, para confirmar a quantidade necessária que cada cidade precisa. O importante é que não faltará oxigênio”, complementa.

ABASTECIMENTO

Marcos Rocha, também reiterou ao longo do ato de recebimento, que não há falta de oxigênio na Rede Hospitalar do Estado e que estão sendo mantidas todas as medidas de prevenção para evitar o desabastecimento do produto. Outro ponto destacado foi, ao dizer, que os hospitais municipais ainda têm uma carga suficiente do insumo médico para atender a população de cada região.

MAIS OXIGÊNIO Além da demanda enviada pelo Ministério da Saúde, por meio das Forças Armadas, está previsto para chegar a Rondônia, um carregamento com 400 cilindros de oxigênio. O anúncio foi feito pelo chefe do Poder Executivo, durante videoconferência com prefeitos dos municípios do Estado, realizada na última quinta-feira (18). De acordo com Marcos Rocha, a primeira remessa com 250 cilindros de oxigênio está prevista para o próximo domingo (21). A ação faz parte das tratativas desempenhadas pelo Governo de Rondônia, por meio da Casa Civil e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), com o Ministério da Saúde com o objetivo de fortalecer o processo de tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19 em território rondoniense.