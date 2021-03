Jeremias e Dalton Tupari se reúnem com Executivo para discutir várias ações

O vereador Jeremias (PTB), juntamente com o vereador Dalton Tupari (PTB), se reuniram na manhã desta terça (23), com o prefeito Gio Damo e o vice-prefeito, Robson Ugolini. Na oportunidade, o vereador Jeremias pediu informações a respeito do Refins (retirada de juros e multas dos tributos municipais) e obteve a afirmação de que nos próximos 15 dias o projeto estará na Câmara para apreciação dos parlamentares.

Questionados a respeito do atendimento aos produtores rurais, o prefeito e o vice-prefeito responderam que já estão providenciando a compra de duas retroescavadeiras e um caminhão caçamba para atendimento ao setor rural.

Jeremias e Dalton Tupari questionaram sobre os buracos nas ruas e avenidas da cidade, e obtiveram a informação de que já está em andamento a compra dos produtos para realização dos reparos necessários para atender a área urbana do Município.

Fonte: Florestanoticias.com