Indiomarcio Pedroso faz reivindicações por melhorias no HM e em outros setores

O Vereador Natã Soares (PSB) decidiu protocolar e trabalhar pela aprovação de um projeto de lei que estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial no Município de Alta Floresta D’Oeste (RO).

O projeto foi apresentado durante a sessão ordinária desta segunda-feira (22). “Acredito ser de grande relevância para o nosso município”, disse Natã, após pedir o apoio dos demais parlamentares na aprovação da matéria.

Natã falou dos casos de suicídio na cidade e o quanto as igrejas tem um papel fundamental em levar ajuda as pessoas.

O parlamentar explicou ainda que de acordo com o projeto: “poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais”.

“As igrejas vem contribuindo para que esta pandemia não esteja afetando os lares. Vidas estão sendo salvas através deste trabalho. Da mesma forma que sou contrário ao fechamento do comércio, muito mais sou contrário ao fechamento das igrejas”, discursou.

Natã disse ainda que o projeto seguirá todos os trâmites dentro da Casa de Leis e aguarda a contribuição de demais vereadores para melhorar a matéria.

