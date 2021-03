Avião do sen Acir Gurgacz faz pouso de emergência, em Ji-Paraná veja vídeo

Jair Effting Warmling, de 52 anos, nasceu de novo nesta semana em Braço do Norte, Santa Catarina. Na última terça-feira (09/03), ele estava em seu trator fazendo reparo em uma estrada de terra perto de sua casa, quando uma pedra caiu em cima do veículo e sobreviveu.

Segundo o portal Canal Rural, Jair não conseguiu sair do trator a tempo e ficou preso embaixo da pedra por quase oito horas até ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

A queda da pedra pode ter sido provocada por um toque da lâmina do trator. Segundo o cunhado do produtor, ele teve fraturas na mão e na perna esquerda e foi socorrido para um hospital de Criciúma via Serviço Aeromédico (Saer). O produtor passa bem e está internado sem previsão de alta.

“Ele disse que foi um milagre ter escapado com vida. Como seus pais já faleceram, ele contou que eles o ajudaram e que a missão dele, de cuidar dos dois filhos adotivos, ainda não terminou”, disse o cunhado Cleimar Warmling.

O cabo dos Bombeiros de Braço do Norte, Diego Garcia, participou do resgate e contou que foram muitas as dificuldades para socorrer a vítima.

“Era um local de difícil acesso. Tivemos que usar tratores e motos para fazer o atendimento. Além disso, as ferramentas que utilizamos não estão preparadas para cortar ferragens de trator. Em 18 anos de trabalho foi a operação de resgate mais complexa que enfrentei”, disse o cabo ao Canal Rural. O cabo dos Bombeiros estima que a pedra tenha entre 70 a 140 toneladas.

Fonte: Coreio do Vale