A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Juarez Rafael D. de Mendonça

O Deputado Geraldo comunica com muita tristeza o falecimento de sua mãe Valdete dos Santos, ocorrido neste sábado, 20, no município de Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais, mais uma vítima por complicações do covid 19.

“Minha mãe estava internada há mais de 15 dias, foi para um leito de UTI, necessitou ser entubada, mais não resistiu e perdeu a batalha. Deixou 14 filhos, foi uma verdadeira guerreira, que deixará muitas saudades. Nesse momento peço a Deus que venha confortar nossos corações, e que a fé nos dê energia para prosseguir na caminhada”

Deputado Geraldo da Rondônia