Romeu destaca atendimentos médicos realizados na Vila Santo Antônio

O vereador Jacy Oliveira (DEM) participou da entrega de motocicletas para atender a Associação de Produtores Rurais do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé (ASPRUMG), a Associação de Produtores Rurais Ouro Verde (ASPROV) e a Associação de Produtores de Leite (ASPROL), todas as associações em Alta Floresta D’Oeste.

Os veículos foram adquiridos através de uma emenda do deputado estadual Jean Oliveira (MDB). Ao todo, o município de Alta Floresta D’Oeste recebeu 36 motocicletas. Os veículos foram entregues a aproximadamente dois anos.

“Segundo o secretário municipal de Agricultura, as motocicletas deram despesas para o Executivo Municipal. Mas quero dizer que Alta Floresta não foi prejudicada por causa dos veículos e sim, pela falta de interesse do secretário de agricultura da época, quando que os veículos chegaram. Na época foi feito um terrorismo em cima do projeto das motos, que hoje servem às associações rurais e a própria Secretaria Municipal de Agricultura”, disse Jacy Oliveira.

O parlamentar reforçou que a chegada das motocicletas foi fruto de um compromisso do deputado Jean Oliveira com os presidentes de associações e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, através de reuniões intermediadas, na época, pelo gerente do escritório da Emater de Alta Floresta D’Oeste, Paulo Henrique (popular Paulo Bola), mas questões políticas interferiram e atrapalharam a entrega dos veículos.

Durante a entrega das três motocicletas, o vereador Jacy Oliveira agradeceu ao deputado pelo apoio à agricultura de Alta Floresta D’Oeste.

A cerimônia de entrega contou com a participação do presidente da ASPRUMG, Rande Gomes Monteiro, o presidente da ASPROV, Cláudio Alexandre, e o presidente da ASPROL, José Cláudio Gomes.

Outras associações do município como já receberam APROGEO (Gease), ASPRUCAZ (Coqueiro Azul, Linha 135), ASPRURJ (Linha 138), ASPRUBOMF (Bom Futuro Linha 156 com 60), ASPRURB (Linha P.46), ASPRUCAS (Linha 42,5), ASPRUSER (Serrano Linha 65), já foram contempladas com as motocicletas.

Fonte: Associação para o Florestanoticias.com