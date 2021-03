Governo de Rondônia recebe cinco mil metros cúbicos de oxigênio

Mais vacinas chegaram a Rondônia neste sábado (20), na Central Estadual de Rede de Frio, em Porto Velho. A 10ª remessa contém 23.400 doses, sendo mil da AstraZeneca e 22.400 da CoronaVac, e serão distribuídas proporcionalmente aos municípios. Serão destinadas à imunização de 100% dos trabalhadores de saúde e de idosos de 70 anos ou mais.

Para a primeira aplicação, Rondônia já recebeu 120.029 doses de vacinas. Em coletiva de imprensa, o coordenador estadual de Imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Ivo Barbosa, pediu celeridade por parte das prefeituras na imunização da sociedade, conforme preconização do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

‘‘Nossos hospitais estão congestionados, e sabemos que a principal forma de conseguir conter o avanço desse vírus é por meio da vacinação. Já se passaram 60 dias desde que se iniciou a vacinação e as prefeituras precisam acelerar a imunização para que possamos desafogar as UTI´s’’, enfatiza.

O coordenador destacou que dos 96.629 imunizantes distribuídos aos municípios para aplicação da 1ª dose, 38.951 ainda não foram aplicadas pelas prefeituras. Em Porto Velho, onde concentra-se o maior número de casos da doença, 55,91% das doses distribuídas ainda estão pendentes de aplicação.

O vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, ressaltou que cada dose que chega a Rondônia é motivo de felicidade, e anunciou que do dia 23 a 26 deste mês, a prefeitura estará com dois polos de vacinação para imunizar idosos com idade acima de 75 anos. ‘‘Estamos passando por dificuldade na Saúde do nosso município e de nosso Estado, mas tenho certeza que com trabalho e união da prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal vamos vencer essa pandemia’’, afirma.

A aplicação das vacinas, assim como a atualização dos dados do público imunizado, é de responsabilidade das prefeituras. O Governo de Rondônia tem mantido a postura de distribuir rapidamente aos municípios as doses encaminhadas pelo Governo Federal ao Estado e dar transparência às ações de vacinação por meio do Portal da Covid-19.

Confira o ranking de Rondônia de prefeituras que mais vacinam contra o coronavírus.