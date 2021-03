5º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta Ro

Os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e Willian Oliveira (MDB), se reuniram com o secretário municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste, Moisés Santana, para apresentar algumas demandas, entre elas: o retorno dos atendimentos odontológicos, a realização de exames por parte do laboratório do Hospital Municipal, e os atendimentos de fisioterapia.

“O secretário se comprometeu que, após o término da pintura do hospital, providenciará o retorno dos atendimentos de fisioterapia e o retorno das atividades do laboratório”, disseram os vereadores.

Quanto aos atendimentos odontológicos, os parlamentares informaram que a Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de insumos para retornar com os atendimentos.

A previsão é que 90% dos atendimentos na área retornem pelas próximas semanas.Os parlamentares concordaram que a reunião foi positiva para o andamento de ações da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Assessoria para o Florestanoticias.com