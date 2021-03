Fim de semana marcado pela chegada de mudança do clima

A aproximação de uma frente fria no sul do país, vai provocar instabilidades significativas em RO

O destaque para este final de semana fica para a aproximação de uma frente fria ao sul do País, que vai provocar mudanças significativas no tempo. E também para as instabilidades de altitude na parcela central do Brasil que mantém o padrão das chuvas na forma de pancadas em boa parte da região centro-oeste. Já ao norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o sistema que provoca os temporais. Outra tendência, igualmente significativa, é a diminuição das chuvas em áreas do sudeste.

Sábado (20/03)

A aproximação de uma frente fria no sul do país, vai provocar instabilidades significativas, principalmente nas regiões de Campanha gaúcha, no suodoeste do RS. No entanto, esta frente fria não avança para os demais estados no sábado. Essas chuvas chegam no período da noite, e podem ser acompanhadas de muitos raios, vendavais e eventual queda de granizo. Porém, devido a condição pré frontal, uma massa de ar quente e úmido se acumula na frente do sistema deixando o tempo com sensação de abafamento entre o norte RS e SC e parte do PR.

Em boa parte do centro-oeste e norte, o forte calor juntamente com instabilidades de altitude somam condições para o levantamento do ar e a formação de nuvens carregadas. Além disso, a grande quantidade de umidade transportada pelos Jatos de Baixos Níveis (os rios voadores) aumentam ainda mais esses ingredientes necessários para a formação de temporais em grande parte de RO, MT e MS. No entanto, áreas como o sul do AM, AC, sul do PA e TO tem as condições termodinâmicas favoráveis para formação das nuvens carregadas que podem provocar temporais localmente fortes em um curto período de tempo.

Já no norte do PA, AP, MA, PI e CE, a forte influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o sistema que ajuda na formação dos temporais. Essas pancadas de chuva podem ser fortes no PI e áreas vizinhas.

Serão poucas áreas de tempo firme neste sábado, e elas ficam restritas no sul do estado de RR, norte do RS, SC e sul do PR. Nas demais regiões há possibilidade para temporais isolados e mal distribuídos.

Domingo (21/03)

A frente fria avança do sul do RS para os estados de SC e PR, mas com menor intensidade. Porém, os acumulados de precipitação dos dois dias, em algumas áreas do RS, podem ser expressivos. E no estado do PR, no domingo, ainda não recebe influência direta do sistema.

A atuação da frente fria também fortalece os Jatos de Baixos Níveis, que por sua vez, transportam ainda mais umidade da região norte em direção ao sul. Com isso, há o fortalecimento das instabilidades no MS.

Assim como no dia anterior, em todas as áreas do centro-oeste e do norte do país, há condições para pancadas de chuvas que podem ser localmente fortes, especialmente no norte do MT, AC, oeste do AM, sul do PA e no TO. No nordeste as chuvas diminuem, se comparado ao sábado, mas ainda podem ser fortes no norte do PI e norte do MA.

Tempo seco em boa parte do oeste da BA, norte de SP e sul de MG. Nas demais regiões do país, as condições para chuvas são menores e com características de pancadas isoladas.

Por: –Aline Merladete