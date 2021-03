Rondônia tem 176 pessoas na fila de espera por leitos em hospitais

Quase 180 pessoas continuam na fila de espera por um leito hospitalar em Rondônia nesta quinta-feira (18).

Os dados são da Central de Regulação de Urgência e Emergência (Crue), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), e incluem os pacientes que aguardam para ocupar leitos clínicos ou de unidade de terapia intensiva (UTI). Ao todo, são 176 na lista nesta quinta-feira.

Conforme o relatório da Sala de Situação Integrada, 854 pessoas estão internadas com confirmação ou suspeita da Covid-19 no estado. A maior parte, 448, na rede pública estadual. Na rede privada, são 198 pacientes nessa situação, enquanto nas redes municipais são 192 internados.

No Painel Covid, do Governo do Estado, constam apenas nove leitos de UTI disponíveis e todos no interior do estado: Ariquemes, Jaru e Vilhena.

Com a sobrecarga na rede hospitalar, algumas unidades privadas do estado divulgaram notas informando a suspensão do pronto atendimento ou impossibilidade de realizar novas internações.

Rondônia já registrou mais de 170,5 mil casos confirmados de Covid-19. O número de mortes chega a 3.519 com 55 registros apenas no último boletim. Atualmente, 16.935 pessoas são consideradas como casos ativos.

Fila por leitos