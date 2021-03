Alta Floresta registra 64 novos casos COVID, referente aos dias 16,17 e 18 de março

Hoje (17) foram registrados 56 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no entanto foi retirado um registro em duplicidade no município de Espigão D’Oeste, por isso para efeito de sistema, o quantitativo informado na tabela consta 55 óbitos na data de hoje.

Dos 56 óbitos registrados nas últimas 24 horas em Rondônia, 13 foram em Porto Velho, sendo quatro homens (41,63,65 e 75) e nove mulheres (53,75,52,67,70,67,63,38 e 84 anos); 10 em Ji-Paraná, sendo cinco mulheres (61,64,59,21 e 60 anos) e cinco homens (69,76,51,60 e 68 anos); oito em Guajará-Mirim, sendo três mulheres (56,63 e 77 anos) e cinco homens (38,66,76,63 e 67 anos); três em Ariquemes, sendo uma mulher de 68 anos e dois homens (41 e 66 anos); três em Vilhena, sendo um homem de 50 anos e duas mulheres (47 e 75 anos); dois homens de Jaru (52 e 72 anos); duas mulheres de Machadinho do Oeste (58 e 70 anos); três Nova Brasilândia D’Oeste, sendo um homem de 65 anos e duas mulheres (52 e 61 anos); duas mulheres de Rolim de Moura (71 e 82 anos). Foram registrados ainda o óbito de um homem de 69 anos de Campo Novo de Rondônia; de um homem de 36 anos de Cerejeiras; uma mulher de 47 anos de Seringueiras; um homem de 68 anos de Governador Jorge Teixeira; uma mulher de 69 anos de Alto Paraíso; um homem de 66 anos de Vale do Anari; uma mulher de 87 anos de Pimenta Bueno; um homem de 35 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 61 anos de Cacoal e um homem de 75 anos do município de Monte Negro.