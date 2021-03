Gov entrega kits do programa “Mamãe Cheguei” às gestantes da Região do Café

Em todo o Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) tem feito a diferença na vida de muitas mães em situação de vulnerabilidade social. Por meio do Programa “Mamãe Cheguei”, criado pela Seas, onde kits de enxovais para bebês são entregues às gestantes cadastradas.

Na manhã desta quarta-feira (17), 11 cacoalenses foram contempladas pelo programa estadual e receberam itens como fraldas, roupinhas, banheiras e diversos outros produtos essenciais para os cuidados com o bebê. As irmãs Pagoar Suruí e Payamah Suruí, que vivem na Aldeia Tiká, estão entre as mamães que receberam os kits.

Aos sete meses de gravidez, Pagoar não escondeu a felicidade. “Eu estou muito feliz. É o meu primeiro filho e esse presente vai me ajudar muito. Já imagino meu filho ou minha menina com as roupinhas, tomando banho na banheira. Fico feliz que o Governo tem esse cuidado com as mães de Rondônia”, declarou.

Já Payamah Suruí, que ao contrário da irmã, já sabe o sexo do bebê. Está grávida de seis meses de um menino. “É algo que vai me ajudar muito, então estou bastante feliz. Vai fazer toda a diferença para mim e para meu filho. Gostei muito, estou muito, muito feliz mesmo. É uma alegria ter tudo isso para cuidar do bebê”, destaca.

Acompanhando as filhas, Diná Surui era a mais animada. A vovó coruja, aguarda ansiosa a chegada dos primeiros netos, agradeceu a iniciativa do Governo de Rondônia de atender a as mamães que não tem tantas condições. “A gente fica feliz por ganhar algo que vai precisar muito. Eu agradeço por essa ajuda, vai melhorar bastante a vida das minhas filhas e dos meus netos” comentou a avó.

Outra entrega que marcou a manhã foi feita para Patrícia Rodrigues. Ela está com sete meses de gravidez e aguarda a chegada de gêmeos. “Eu estou feliz demais, achei que ia ganhar só um, mas agora tenho enxoval para os dois bebês. Isso vai me ajudar muito! Agradeço de coração pelo presente. Agora meus meninos tem um enxoval completo”, ressaltou a mamãe que aguarda para o próximo mês a chegada dos gêmeos.

Acompanhando as entregas realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cacoal, o secretário Executivo Regional do Governo, José Moura, destacou a parceria entre Estado e municípios. “Este é um programa estadual que conta com o apoio dos 52 municípios rondonienses. O “Mamãe Cheguei” é direcionado às gestantes em situação de vulnerabilidade social e que estão sendo acompanhadas pela rede municipal do Sistema Único de Assistência Social. É respeitando este cadastro que o Governo de Rondônia faz a distribuição dos kits, de acordo com a demanda de cada município. O apoio da Prefeitura de Cacoal e dos demais municípios da nossa região, tem sido essencial”, explicou Moura.

Vale ressaltar que a gestante que queira participar do programa “Mamãe Cheguei” deve procurar os Centros de Referência em Assistência Social no município que reside, portando os seguintes documentos: comprovante de inscrição do Cadastro Único do Governo Federal, fornecido pela Gestão Municipal do CadÚnico; documento de identificação pessoal; inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovante de residência e cartão do pré-natal.

Por meio do programa, o Governo de Rondônia tem o objetivo de diminuir a mortalidade infantil, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho durante o pré-natal. Para participar, as mamães devem estar com o pré-natal em dia, garantindo a saúde de mãe e filho. Outra informação importante destacada pela Gerência Regional da Seas em Cacoal é que o programa “Mamãe Cheguei” continua com o cadastro aberto até 31 de maio para grávidas com até 22 semanas.

“MAMÃE CHEGUEI” NA REGIÃO DO CAFÉ

Também nesta quarta-feira (17), foram entregues oito kits à equipe da Secretaria Municipal de Espigão D’Oeste. Neste início de ano, 59 enxovais foram destinados às mães dos municípios que integram a Região do Café, sendo 15 kits em Cacoal, sete em Pimenta Bueno, 25 em Espigão D’Oeste, um em Primavera de Rondônia, um em Parecis e quatro kits às mães de São Felipe D’Oeste. Em 2020, ao longo do ano foram entregues 230 enxovais às gestantes da Região do Café.