A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Terezinha Alves de Oliveira

É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de José Antonio Nunes Delgado, seu corpo foi trasladado para a cidade de Nova Brasilândia do Oeste e seu sepultamento foi realizado nesta terça feira dia 16 de março de 2021 as 15,45hs no cemitério local.

A família enlutada agradece a oração de todos.

