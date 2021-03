Vereador Junior Melo destaca articulação para chegada de recursos pra Alta Floresta

O vereador Natã Soares (PSB), aproveitou a sessão ordinária realizada no plenário da Câmara de Vereadores na tarde desta segunda-feira (15), para informar que cobrou do Executivo Municipal, através de um ofício, a compra de doses da vacina contra Covid-19 para imunização dos moradores de Alta Floresta D’Oeste. O pedido foi feito em caráter emergencial.

Na justificativa, o parlamentar citou o crescente número de pessoas internadas no município e que “a vacina é vital e essencial para que o nosso Município retorna sua vida social e econômica”.

Natã disse que a quantidade de doses que Alta Floresta vem recebendo através do Programa Nacional de Vacinação (PNI) é pequena para atender um número maior de pessoas imunizadas.

O documento obteve resposta do Executivo Municipal. Segundo o vereador, a Prefeitura informou que a compra das vacinas deve ocorrer de “forma celere” e que no dia oito de março, a administração municipal participou de uma reunião promovida pela Associação Rondoniense de Municípoios (AROM), na qual discutiu “informações e planejamento de ações no intuito de viabilizar a aquisição de vacinas” e, também, encaminhou para a Arom e para o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO), uma “Carta de Intenção” para a compra de 20 mil doses da vacina.

Fonte: Assessoria para o Florestanoticias.com

