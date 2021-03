Ver. Jacy anuncia chegada de recursos após reunião com senador e prefeito

O Vereador Jacy Oliveira (DEM), provocou uma reunião com o senador Marcos Rogério (DEM) e o prefeito Giovan Damo (PODEMOS), para tratar de alguns assuntos de interesse do Município de Alta Floresta D’Oeste. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (15), na cidade de Ji-Paraná – região central do Estado.

Na ocasião, o senador garantiu recurso, via emenda parlamentar, para a compra de um caminhão caçamba. Também se comprometeu em buscar investimentos para aquisição de uma retroescavadeira e uma motoniveladora (patrol).

A reunião serviu para concluir uma conversa iniciada entre o senador e o vereador, durante uma viagem que Jacy Oliveira fez a Brasília (DF). De acordo com o vereador, a reunião serviu para tratar de investimentos que vão contemplar setores da saúde e infraestrutura.

“O senador se colocou a disposição para ajudar o município. A reunião teve resultado positivo”, declarou Jacy.

Fonte: Florestanoticias.com