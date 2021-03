Vereador Indiomarcio Pedroso cobra aquisição de cilindros de oxigênio para HM

O presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Indiomar Pedroso (PTB), comentou a respeito de uma indicação apresentada durante a sessão desta segunda-feira (15), que solicita do Poder Executivo Municipal a aquisição de cilindros de oxigênio para atender os pacientes do Hospital Municipal e as vítimas da covid-19. “Nós estamos em uma situação em que não podemos pegar emprestado.

O município, ele tem que se organizar e comprar mais cilindros”, disse o vereador ao usar a tribuna da Câmara de Vereadores.

Indiomarcio citou que o consumo de oxigênio está alto por causa da quantidade de pacientes com covid-19. “A alguns dias saíram as pressas para buscar oxigênio. Se não tem cilindros a situação pode piorar”, argumentou.

O parlamentar disse que fez o pedido para que tomem providências o mais rápido possível. “A segunda onda da covid-19 veio, infelizmente, com mais força. O assunto é muito sério. Nós como defensores da população, estamos aqui ajudando o prefeito e dando ideias para administrar este município”, pontuou o presidente.

