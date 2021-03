Solicitação de licença de operação de A.M. Gallo Com de Combustiveis Eireli

A.M. GALLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 36.905.125/0001-34, torna público que está requerendo junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM a Licença de Operação (LO) para a atividade de comércio varejista de combustíveis automotores, localizada na Av. Rondônia esquina com Av. Nilo Peçanha, Lote 2 quadra 21 a 26, Alta Floresta d’Oeste – RO.

Anderson Marini Gallo

Proprietário