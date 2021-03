Aplicativo “Sangue Amigo”; ferramenta aproxima doador da Fhemeron em Ro

O Governo de Rondônia, por meio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), firmou parceria com a Associação Anjos do Bem, de Sorocaba (SP) para ter acesso ao aplicativo “Sangue Amigo” para aproximar ainda mais o doador voluntário do banco de sangue do Estado, com o objetivo de salvar vidas, por intermédio da conexão entre doadores e hemocentros, fazendo com que a população tenha à disposição mais uma ferramenta visando realizar agendamento para doação e ser informada das ações desenvolvidas pela Fhemeron.

O aplicativo foi desenvolvido pelo Instituto Cidades Inteligentes de Sorocaba (SP) em parceria com a Associação Anjos do Bem, entrou em funcionamento em Rondônia desde segunda-feira (16) e está disponível para todos os hemocentros do Estado. De acordo com a médica hematologista, Ana Carolina Gonzaga de Melo, responsável técnica do hemocentro de Porto Velho, já tem doador inscrito por meio da nova ferramenta. “O aplicativo reúne uma base de dados com cadastro de pessoas que gostariam de ser doadoras de sangue e ajudar os hemocentros de várias formas, principalmente durante a pandemia da Covid-19, evitando aglomerações com controle de fluxo e organização nos agendamentos”, ressalta.

O aplicativo “Sangue Amigo”, que pode ser instalado pelo celular, traz informações sobre agendamento online para doação, campanhas de tipagens sanguíneas, lembrete para quem já é doador registrado, aviso sobre alerta de necessidade de sangue e a localização de postos de atendimentos dos hemocentros de Rondônia. Ao se cadastrar no aplicativo o doador tem prioridade no atendimento, sem a necessidade de enfrentar filas e ser informado sobre campanhas e doações de emergência. Para ter acesso basta baixar na loja de aplicativos e se cadastrar informando nome, CPF, data de nascimento, tipo sanguíneo (caso souber) e um contato telefônico. “A princípio continuamos com a nossa lista de doadores até que todos migrem para o novo sistema. Mas com o aplicativo conseguimos otimizar o atendimento e alertar doadores mais facilmente sobre às necessidades dos bancos de sangue do Estado”, explica a médica hematologista. Além do acesso ao banco de sangue na palma da mão, em um futuro próximo, o aplicativo vai trazer a carteira digital de doador. A novidade está em fase de testes e pode estar disponível já no mês de abril. O acesso ao aplicativo é individual, por isso, no caso de doações em grupo, o agendamento continua sendo feito via telefone para organizar o fluxo de captação de sangue. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DOADOR DE SANGUE: estar em boas condições de saúde;

ter entre 18 e 69 anos de idade;

adolescente de 16 e 17 anos poderá doar acompanhado dos pais ou responsáveis legais;

ter peso acima de 50 kg;

estar alimentado, evitando alimentação gordurosa (aguardar três horas após o almoço);

homem pode doar até quatro vezes ao ano, em intervalos de 60 dias (dois meses);

mulher pode doar até três vezes ao ano, em intervalos de 90 dias (três meses)Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS: estar gripado ou com febre;

grávida ou amamentando;

em tratamento médico;

ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

tatuagem feita há menos de um ano;

tratamento de acupuntura nos últimos 12 meses;

endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de 1 (um) ano;

pessoas que contraíram Covid-19, é possível doar após 30 dias da cura;

malária nos últimos 12 meses. IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS: ter tido Doença de Chagas;

hepatite após os 11 anos de idade;

exposição à situação ou comportamento que levem a risco, acrescido para infecções sexualmente transmissíveis. É obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial. HORÁRIO DE ATENDIMENTO A Fhemeron de Porto Velho funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h15 às 18 horas e aos sábados, até às 12 horas. Está localizada na Avenida Jorge Teixeira, 3766, bairro Industrial. As demais unidades regionais estão nas seguintes localidades: Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes – Rua: Cassiterita, nº 3613 – Centro- Telefone: (69) 3535-2659 Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná – Rua: Vilagran Cabrita, nº 1440 – Centro – Telefone: (69) 3421-1615 Unidade de Coleta e Transfusão de Guajará-Mirim – Av. XV de Novembro, nº 1299 – Centro – Telefone: (69) 3541-6073 Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura – Av. Cuiabá Nº 5424, Bairro Planalto ao lado do Hospital Municipal -Telefone (69) 3442-1328 Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal – Av. Malaquita, s/nº – Bairro Josino Brito – Ao lado do Hospital Regional – Telefone: (69) 3441-0823 Hemocentro Regional de Vilhena – Av. Jô Sato, nº 405 – Bairro Nova Vilhena – Telefone: (69) 3322-2400