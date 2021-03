Jacy Oliveira parabeniza trabalhos na Avenida Amazonas

Nesta segunda-feira (15), uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE), iniciou os trabalhos de tapa-buraco na Avenida Amazonas, entre as ruas Santa Catarina e Rio Grande do Norte, no Bairro Santa Felicidade. Os serviços foram elogiados pelo vereador Jacy Oliveira (DEM).

Jacy agradeceu ao diretor de serviços urbanos da secretaria, Roberto Franciscato, pelo empenho em atender os pedidos para recuperar a Avenida Amazonas. De acordo com o vereador, as cobranças eram constantes quanto a qualidade do asfalto e os transtornos que geravam aos empresários e moradores da região.

