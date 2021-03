Alex Rocha visita o gabinete do vereador Daltontupari Tupary

Parlamentar parabenizou a Prefeitura de Porto Velho pela eficiência na compra das vacinas

No último fim de semana, o deputado Gerado da Rondônia (PSC), destacou a união dos poderes para ao encaminhamento do Projeto de Lei do Executivo Estadual à ALE/RO, agora sancionado pela Lei 4.957, de 7 de março de 2021, que trata sobre a criação do “Programa Imuniza Rondônia”. O mesmo se refere a constituição de um fundo para a captação recursos para realizar a aquisição de vacinas voltadas ao combate do novo coronavírus, tanto na capital quanto em todo Estado de Rondônia.

Com a aprovação da maioria do parlamento em sessão extraordinária realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, o parlamentar ressaltou seu apoio e ação conjunta com os demais colegas parlamentares para a efetivação dessa matéria de suma importância para imunização da população.

O parlamentar ressaltou a força e a eficiência do Governo do Estado, somado a aliança com os demais poderes, nos quais através de readequações orçamentárias gerarão economicidade para a compra dos imunizantes que salvarão inúmeras vidas rondonienses.

Na oportunidade, Geraldo da Rondônia também parabenizou as ações efetivas da Prefeitura de Porto Velho, que recentemente realizou a compra de 400 mil vacinas para o combate a covid-19, anunciada pela gestão municipal.

Conforme enfatizado pelo parlamentar, mediante informações veiculadas na imprensa regional, essas doses foram compradas de um fundo de investimento europeu que possui milhares de doses armazenadas da vacina AstraZeneca, onde a mesma possui a facilidade de ser armazenada em freezers.

Além disso, Geraldo destacou a iniciativa organizada da compra pela prefeitura de Porto Velho que abriu uma conta e como garantia de pagamento depositou R$ 20 milhões para a concretização desta ação, uma vez que, a capital possui o maior índice de casos de infectados e de óbitos pela Covid-19 no Estado.

“O nosso bem maior é a vida e precisamos preservar a todos. Com a união do poder municipal, estadual e federal juntamente com a população iremos vencer essa batalha. A estimativa para a chegada das vacinas será em até 30 dias na capital, conforme o cronograma da prefeitura. Até lá é fundamental que todos se preservem e continuem os padrões de distanciamento social para evitar a proliferação do vírus”, finalizou o deputado Geraldo da Rondônia.

Texto e foto: Assessoria